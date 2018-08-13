Обвал рубля: российская нацвалюта упала до новых минимумов

Курс доллара вырос на открытие торгов Мосбиржи, впервые с 18 апреля 2016 года преодолев отметку 68 руб.

Курс доллара на открытие торгов Московской биржи превысил 68 руб., свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с 18 апреля 2016 года.

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По данным на 10:15 мск, $1 стоил 68,27 руб. Стоимость американской валюты доходила до 68,66 руб., что на 94 коп. выше курса на момент закрытия торгов в пятницу, пишет РБК. ​

Курс евро на открытие биржи вырос на 90 коп. и составил 78,15 руб. В прошлый раз европейская валюта была выше 78 руб. 11 апреля.

10 августа курс доллара превысил отметку 67 руб. — в последний раз по такой цене он торговался на Мосбирже в августе 2016 года.

Рубль начал падать начиная с 8 августа на фоне сообщений о новых санкциях США. Тогда курс доллара к рублю достиг максимума с апреля, превысив на пике 65 руб.

В Банке России заявили, что падение курса рубля является естественной реакцией на ​потенциальные санкции США. В Центробанке заметили, что временные всплески наблюдались и ранее во время обсуждения очередных пакетов санкций. «Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — отметили в ЦБ.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке ЦБ 8 августа почти вдвое сократил закупки валюты для Минфина, приобретаемой в рамках бюджетного правила для стерилизации сверхдоходов бюджета от высоких цен на нефть, а 9 августа не закупал валюту вообще. В августе ЦБ должен был каждый рабочий день приобретать валюту на $16,7 млрд.

Вашингтон 8 августа анонсировал введение санкций в связи с «делом Скрипаля» — отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому власти Великобритании обвиняют Россию (в Москве говорят о необоснованности таких обвинений).

Первый пакет санкций должен быть введен 22 августа. Он предполагает запрет на поставку в Россию электроники двойного назначения. Санкции второго этапа будут введены в том случае, если в течение трех месяцев Россия не предоставит гарантии неиспользования химического и биологического оружия и не допустит в страну международных инспекторов. Второй пакет может начать действовать в ноябре.