СМИ: российский ВЭБ отказался от идеи продать украинскую «дочку» - собирается закрыть банк

ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с НБУ.

Российский «Внешэкономбанк» (ВЭБ) фактически отказался от идеи продать свой дочерний «Проминвестбанк» (ПИБ) в Украине.

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Сейчас «дочка» ВЭБа сворачивает операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады. Российская госкорпорация склоняется к закрытию «Проминвестбанка», но окончательное решение будет принято в ноябре, сообщает «Коммерсант».

Эксперты считают, что убытки ВЭБа от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд руб. О том, что ВЭБ решил отказаться от продажи «Проминвестбанка», рассказал “Ъ” источник в госкорпорации и подтвердил источник, близкий к украинской «дочке».

По словам одного из собеседников, ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ). Госкорпорация решила пойти по пути сворачивания бизнеса в Украине.

По словам одного из источников издания, близких к ПИБ, окончательное решение о сворачивании бизнеса будет принято в ноябре, но уже сейчас банк сокращает баланс.

Кроме Фукса и выступавшего с ним в консорциуме украинского бизнесмена Максима Микитася на приобретение ПИБа претендовал также украинский олигарх, владелец группы DCH Александр Ярославский. Но по информации издания, сейчас он в большей степени заинтересован в покупке украинского «Сбербанка», который является более крупным и интересным активом (6-е место по активам).

По словам собеседника на украинском рынке, ВЭБ действительно больше не предпринимает попыток продать ПИБ и не планирует их возобновлять в ближайшее время.

Источник, близкий к «Проминвестбанку», описал основные сложности, связанные с его закрытием. «Проблема заключается в том, что на балансе банка находятся кредиты, которые истекут не раньше чем через четыре года,— говорит собеседник.— Соответственно, их можно либо переуступить за небольшие деньги, либо же сократить сеть «Проминвестбанка» до одного отделения и ждать завершения всех расчетов с клиентами». Также проблемой является принадлежащая банку недвижимость. По словам собеседника, она стоит около $50 млн и ее продажа потребует значительного времени. К тому же сейчас для этого самое неподходящее время, так как украинский рынок недвижимости испытывает кризис, резюмирует он.

Как сообщал УНИАН, крупнейший убыток в первом полугодии 2018 года среди работающих в Украине банков получили дочерние структуры российских государственных банков.

Согласно данным НБУ, на эти структуры пришлось 9,020 млрд грн убытка. В том числе «Сбербанк» получил 7,176 млрд грн убытка, «ВТБ Банк» - 1,438 млрд грн убытка, «Проминвестбанк» - 405,6 млн грн убытка.

С марта 2017 года в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк», действуют санкции, запрещающие вывод капитала в пользу материнских структур.