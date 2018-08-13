Не только обвал лиры: почему Турция оказалась перед финансовым кризисом

Турция в течение десяти лет стимулирует экономический рост с помощью кредитной экспансии, и в последние годы это вызывает стабильную инфляцию.

Стремительное падение турецкой лиры показало, что в экономике южного соседа Украины назрело немало проблем.

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В частности, с 1980 по 2017 год динамика реального ВВП Турции имеет неустойчивый характер, бурные подъемы сменяются не менее резкими спадами, однако после 2008 года экономика растет более стабильно, падение ВВП фиксируется реже и глубина этого падения меньше, чем в период с 1980 по 2008 год, передает ЕвроПравда.

Турция в течение десяти лет стимулирует экономический рост с помощью кредитной экспансии, и в последние годы это вызывает стабильную инфляцию. В конце прошлого года центробанк Турции заявлял о достижении в октябре 2017 года 13-летнего пика инфляции – 11,9% (год к году). И этот рекорд был побит в этом году – в мае инфляция составила 12,5%, а в июне – 15,4%.

Перегрев экономики Турции из-за кредитного бума обсуждают с 2016 года. Вероятность "жесткой посадки" экономики Турции в случае отказа от стимулирования кредитной экспансии не такая уж и низкая. Казалось бы, банковская система Турции довольно хорошо регулируется, а качество кредитных портфелей в турецких банках является высокой. Но валютный кризис способен стать триггером кризиса финансового.

Дело в том, что турецкий бизнес активно делал заимствования в инвалюте, и сейчас кредитный рейтинг Турции хуже греческого, а облигации крупных банков торгуются с доходностью 20% годовых.

Падение курса лиры означает рост стоимости обслуживания долга, формирует опасения дефолта и на этом фоне провоцирует дополнительный отток капитала с турецкой экономики. По оценкам Европейского центробанка, турецкие заемщики должны испанским, французским и итальянским банкам около $140 млрд, преимущественно в виде валютных займов, и в условиях резкой девальвации национальной валюты риски таких активов растут.

В политическом плане Турция сейчас активно противопоставляет себя Западу, поэтому вряд ли ей можно надеяться на пакет спасательных мер до развертывания полноценной рецессии.

Также есть большие риски, обусловленные высокой зависимостью экономики от притока капитала – Турция является страной с хроническим дефицитом счета текущих операций (а еще и с хроническим дефицитом госбюджета).

Еще один риск для экономики Турции заключается в вероятности сдувания "мыльного пузыря" на рынке недвижимости. Дешевыми кредитами пользовались практически все секторы экономики, и ощутимым следствием этого был постоянный рост цен на недвижимость. Инвестиции в недвижимость в Турции составили около 10% ВВП – намного выше, чем в США и КНР, это можно сравнить с уровнем Ирландии и Испании.

Снижение цен на активы в Турции уже началось – оно продолжается с первого квартала 2017 года. Это может привести не только к приостановке кредитного бума, но и к существенному ухудшению экономической динамики в стране.