Валюта дорожает: гривня уступила доллару еще несколько копеек

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 27,36/27,39 грн/долл.

В понедельник, 13 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,36/27,39 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 9 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,14/31,18 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,3382 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,30/27,33 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.