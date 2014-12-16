Путину для спасения рубля нужно изменить политику в отношении Украины - советник Обамы

Такое мнение высказал главный экономический советник мирового финансового концерна Allianz и глава комитета по вопросам глобального развития при президенте США Бараке Обаме Мохамед А. Эль-Эриан в опубликованном сегодня комментарии для издания Bussinesinsider.

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"Вывести Россию из трудного положения может президент Путин. Невзирая на пагубное влияние низких цен на нефть, он может улучшить рынок и отношение инвесторов изменением курса в контексте Украины, более конструктивным подходом к Западу и действиями, которые помогли бы отменить экономические санкции против его страны", - написал он.

Эксперт, который раньше, среди прочего, работал на одну из крупнейших инвестиционных компаний мира PIMCO, раскритиковал действия Центрального банка России, который, пытаясь остановить рекордный обвал российского рубля, поднял учетную ставку до 17% с 10,5%.

Он отметил, что этот шаг не поможет, и единственный, кто поможет помочь российской экономике - это президент Путин.

В то же время аналитик выразил сомнение, что глава РФ готов это сделать, отметив, что это лишь еще больше осложнит ситуацию в России.

Как сообщал УНИАН, невзирая на вчерашнее повышение учетной ставки Национальным банком России до рекордного уровня с 1998 года, когда РФ объявила дефолт, валюта сегодня продолжает дорожать.

Доллар на торгах Московской биржи стоил уже 74 рубля по сравнению с около 32 в начале этого года, а евро достиг отметки в 92 рубль, что также вдвое больше.

США, Евросоюз и ряд других наиболее влиятельных держав мира ввели экономические санкции против России за то, что она в марте этого года силой аннексировала Крым и с апреля продолжает дестабилизировать ситуацию на украинском Донбассе, где кровавое противостояние пророссийских сепаратистов и Киева унесло более 4 тысяч жизней, и больше 1 миллион человек вынудило покинуть свои жилища.