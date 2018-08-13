В Украину перевели в 9 раз больше денег, чем «забрали» из страны

Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США, Израиль, Россию, Италию, Польшу.

Объем переводов в Украину через системы перевода средств в первом полугодии составил 1,209 млрд долл., что в 9 раз больше объема переводов из страны в сумме 140 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, объем переводов через системы перевода средств внутри страны за этот период составил 69,4 млрд грн, или 2,596 млрд долл.

Наибольшая доля переводов в Украину приходится на США (15%), Израиль (13%), Россию (10%), Италию (8%), Польшу (7%), переводов из Украины – в Россию (38%), Грузию (9%), Китай (6%), Азербайджан (5%), Узбекистан (4%).

Также сообщается, что в первом полугодии в Украине работали 35 систем перевода средств, из которых 28 созданы резидентами, 7 – нерезидентами.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году составил 9,3 млрд долл., что на 24% выше показателя за 2016 год.

Национальный банк ожидает поступления денежных переводов в Украину от трудовых мигрантов в текущем году на уровне 11,6 млрд долл.