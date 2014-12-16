Кабмин хочет заложить в бюджет на 2015 год 22 гривни за доллар - СМИ

Кабмин собирается заложить в Госбюджет-2015 курс гривни на уровне 22 за доллар.

Это "Экономической правде" подтвердили несколько источников в парламенте.

Так, по их данным, в настоящее время правительство пришло к выводу, что курс на уровне 22 гривни за доллар соответствовать реальной ситуации.

Как известно, сейчас в Кабмине обсуждается проект Госбюджета на 2015 год, который учитывает изменения в налоговом законодательстве, реформирование ЕСВ и децентрализацию.

Читайте такжеВ Нацбанке объясняют, что курс гривни будет колебаться и в следующем годуСогласно документу, который есть в распоряжении "ЭП", доходы государственного бюджета на 2015 год Кабмин планирует установить на уровне 432,3 миллиарда гривен, расходы - на уровне 485,3 миллиарда гривен.

Прожиточный минимум предлагается установить на 1 января 2015 году на уровне 1214 гривен, с 1 декабря - 1240 гривен.

Минимальная заработная плата в месячном размере будет составлять: с 1 января - 1257 гривен, с 1 декабря - 1284 гривны. В почасовом размере: с 1 января - 7,53 гривны, с 1 декабря - 7,69 гривны.