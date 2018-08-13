НБУ разрешил слияние двух банков

Регулятор разрешил присоединение банка «Центр» к «МТБ Банку». Завершение реорганизации банков ожидается 7 декабря 2018 года.

Национальный банк Украины разрешил «МТБ Банку», занимающему 30-е место по объему активов среди 82 работающих в Украине банков, присоединить банк «Центр» - 78-й по объему активов.

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Как сообщается на сайте НБУ, разрешение на реорганизацию банков по упрощенной процедуре выдано 10 августа.

По информации регулятора, завершение реорганизации банков, в результате которого «МТБ Банк» станет правопреемником банка «Центр», ожидается 7 декабря 2018 года.

Справка УНИАН. Согласно действующему в Украине законодательству, уставный капитал банка не может быть ниже 500 млн грн. Национальный банк установил для банков график докапитализации до этой отметки.

В частности, срок пополнения финучреждениями капитала до 300 млн грн установлен до 11 июля 2020 года, 400 млн грн – до 11 июля 2022 года, 500 млн грн - до 11 июля 2024 года.

В марте 2017 года Верховная Рада приняла Закон «Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков», который в том числе позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, а также упрощает процедуру слияния и поглощения банков.