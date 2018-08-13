В Украину едут "ревизоры": миссия МВФ определилась со сроками визита в Киев

Миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября для обсуждения актуальных экономических событий.

Миссия ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда прибудет в Киев 6 сентября.

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Об этом УНИАН сообщили в украинском представительстве Фонда, ссылаясь на заявление постоянного представителя в Украине Йосты Люнгмана.

«По обращению украинских властей, миссия МВФ посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года для обсуждения актуальных экономических событий и экономической политики», - говорится в сообщении.

По информации представительства, миссия также обсудит следующие шаги, включая финансовую помощь от МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение развития экономики в направлении устойчивого и инклюзивного роста.

Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

12 июля Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.