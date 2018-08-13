Доллар в Украине дорожает: курсы валют

Официальный курс НБУ на 14 августа: 100 USD – 2734.4448 грн; 100 EUR – 3118.0874 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 14 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2734.4448 (13 августа – 2724.5640)

100 EUR – 3118.0874 (13 августа – 3121.2605)

В понедельник, 13 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,34/27,38 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 7 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,3382 грн/долл.