Сбербанк России прекратил выдавать кредиты физлицам - СМИ

С 16 декабря банк приостанавливает кредитование физических лиц. Об этом сообщил источник в руководстве Сбербанка, сообщает Профиль.

«Заявки на новые кредиты не принимаются, рассматриваются только те заявки, которые были приняты до 16 декабря», — сообщил источник из центрального офиса Сбербанка.

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На какой срок приостановлен прием заявок на кредиты от физических лиц, пока не уточняется.

Как сообщает «Профиль», кредитование физлиц приостановлено на всей территории России.

Пресс-служба Сбербанка отказалась комментировать эту информацию по телефону.

По данным на 1 октября 2014 года, Сбербанк занимал первое место по объему кредитования физических лиц. Объем кредитов, предоставленных Сбербанком физическим лицам на 1 октября составлял 3 975 223 млн рублей.

Во вторник, 16 декабря, Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 6,5 процентных пункта до 17%.

Ранее УНИАН сообщал, что российский Сбербанк подал иск в суд ЕС об отмене санкций.