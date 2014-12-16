Розничная торговля в Украине сократилась на 7,5%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-ноябре 2014 года снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 811,057 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 44,3% и 32,3%, до 21,558 млрд грн и 60,03 млрд грн соответственно. Несущественный рост розничного товарооборота за 11 месяцев текущего года зафиксирован только в Днепропетровской и Черновицкой областях – на 0,3% и 0,2%, до 72,274 млрд грн и 13,223 млрд грн соответственно.

Розничный товарооборот в Киеве в январе-ноябре текущего года снизился на 3,7% - до 111,743 млрд грн. В других регионах Украины снижение розничного товарооборота было в пределах от 0,1% до 7,6%.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-октябре 2014 года снизился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года (в сопоставимых ценах) – до 728,65 млрд грн.

В 2013 году розничный товарооборот в Украине вырос на 9,5% по сравнению с 2012 годом – до 884,2 млрд грн.