Официальный курс гривни установил новый антирекорд

Национальный банк Украины сегодня, 16 декабря, с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 15,7739 грн/долл., что на 0,25 копейки ниже исторического минимума, установленного НБУ 11 ноября на уровне 15,7714 грн/долл.

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 97,41% (на 7,78 грн) или в 1,97 раза.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 15,84/16,14 грн/долл. Средневзвешенный курс гривни, по данным НБУ на 17:00 понедельника, составлял 15,8430 грн/долл.

В то же время, по информации участников рынка, отдельные котировки в ходе торгов на межбанковском рынке достигали 18,90 грн/долл., и по итогам торгов гривня обновила исторический минимум на уровне 17,60 грн/долл.

Читайте такжеКабмин хочет заложить в бюджет на 2015 год 22 гривни за доллар - СМИУчастники рынка констатируют, что на теневом валютном рынке гривня обесценилась до 19 грн/долл. и объясняют это обвалом российского рубля или новостями о возможной задержке следующего транша Международного валютного фонда до января 2015 года.

Национальный банк в феврале этого года перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и, в результате, гривня с начала года обесценилась по отношению к доллару США по официальному курсу почти в 2 раза.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.