В НБУ надеются, что приезд миссии МВФ укрепит гривню

По оценкам регулятора, перспектива получения финансирования окажет положительное влияние на валютный рынок и улучшит возможности правительства привлечь долговые ресурсы.

Приезд очередной миссии Международного валютного фонда в Киев является шагом к снижению неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации в украинской экономике и улучшению ожиданий участников рынка.

Об этом говорится в комментарии главы Национального банка Украины Якова Смолия, переданном УНИАН.

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В Нацбанке подчеркнули, что визит миссии МВФ является свидетельством неизменности курса Украины на проведение реформ и улучшения перспектив предоставления нашей стране финансовой помощи Фонда в поддержку макроэкономической стабильности и открытия доступа к связанному официальному финансированию от других международных партнеров.

Отмечается, что перспектива получения финансирования от МВФ окажет положительное влияние на состояние валютного рынка Украины, а также улучшит возможности правительства привлечь на международных рынках капитала долговые ресурсы, необходимые для прохождения периода пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах, на приемлемых условиях, несмотря на ослабление аппетита инвесторов к активам развивающихся рынков.

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Справка УНИАН. Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

12 июля Верховная Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда по обращению украинских властей посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.