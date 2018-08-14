Эксперт рассказал, как украинцам нужно хранить свои сбережения

Лучше иметь в своем портфеле гривны, доллары и евро, отмечает эксперт.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса посоветовал украинцам хранить свои сбережения в разных валютах — иметь гривны, доллары и евро.

В биткоин не стоит инвестировать, рассказал эксперт во время чата на "Главреде".

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"В любом случае, хороший совет — диверсификация, то есть лучше иметь в своем портфеле гривны, доллары и евро", — отметил собеседник.

По его словам, стоит "пользоваться сезонностью гривны и в летний период покупать полугодовые долларовые государственные облигации, а в январе-феврале на полученные от их погашения деньги покупать уже гривневые обязательства Минфина".

Как сообщал УНИАН, в НБУ надеются, что приезд миссии МВФ укрепит гривню.