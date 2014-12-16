Кабмин хочет поднять сбор с покупки наличной валюты в четыре раза

От уплаты сбора освободят импортеров и юрлиц, покупающих валюту для оплаты долгов, сообщает FinMaidan.

Это следует из доработанной редакции правок в Налоговый кодекс. Документ был подан в парламент в сентябре под № 5079, но из-за перевыборов Верховной Рады и формирования нового Кабмина его так и не рассмотрели. В доработанном проекте, опубликованном Советом предпринимателей при Кабмине, сохранена идея повышения с 2015 года размера сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с покупки валюты – с 0,5% до 2% от суммы.

Но круг плательщиков сбора планируют сузить. Сейчас сбор платят юридические и физические лица, которые осуществляют операции по покупке иностранной валюты в безналичной и/или наличной форме. Предложено освободить от фискальной нагрузки всех юрлиц, покупающих валюту, как наличную, так и безналичную, для своих потребностей. Плательщиками сбора останутся только физлица, которые покупают наличную валюту, и юрлица, которые приобретают ее с целью продажи населению.

Читайте такжеОфициальный курс гривни установил новый антирекорд

Валютный сбор был восстановлен 1 апреля законом «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине». За апрель-ноябрь население купило у банков валюты на $3,67 млрд. Пенсионный фонд должен был получить от этих сделок $18,3 млн. При ставке в 2% за этот период сумма отчислений составила бы $73,4 млн.

Банкиры пока не знают, какие именно их операции по покупке наличной валюты будут облагаться сбором: только у других юрлиц или же у физлиц, когда они сдают валюту. «Вероятно, будут облагаться сбором финансовые компании, покупающие валюту у банков для продажи населению, и банки, покупающие ее друг у друга для этой же цели. Потому что сложно определить, какая валюта, которую граждане сдают банкам, остается в кассах для ее дальнейшей продажи, а какая, например, идет на возврат валютных депозитов», – поясняет казначей одного из крупнейших банков.

Читайте такжеЗа нарушение правил обмена валюты у финучреждений будут отбирать лицензии

Повышение ставки сбора до 2% позволит сбить спекулятивный спрос на валюту. «Повышение сбора сделает невыгодными краткосрочные операции по покупке иностранной валюты с ее последующей продажей. В условиях сравнительно стабильного курса любая подобная операция будет убыточной, если к моменту продажи курс вырастет менее чем на 2%. Определенную часть спроса повышение сбора может отсечь лишь после стабилизации курса гривны хотя бы на несколько недель. В условиях волатильности курса на 10-30 копеек ежедневно, которое мы видим в последнее время, влияние повышенного сбора на рынок будет минимальным и рыночный спрос не сократит», – отмечает директор департамента организации, стратегии и PR Кредобанка Роман Лепак.

Напомним, в начале октября УНИАН сообщал, что НБУ обязал банки продавать клиентам купленную на аукционах валюту в течение 5 дней.