Евросоюз выделяет Украине почти 16 миллионов евро на реформу госуправления

В ЕС отметили, что перед Украиной стоит немало вызовов в процессе внедрения реформы в 2018 году.

Европейский Союз решил выделить Украине второй транш в размере 15,5 млн евро на совершенствование государственного управления из общей суммы 90 млн евро, которые составляют обязательства ЕС по поддержке этой реформы.

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Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС, решение о выделении средств принято по результатам анализа отчета об осуществлении Украине реформы госуправления в 2017 году.

«Решение о выплате 15,5 млн евро из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, который проделала Украина во внедрении реформы государственного управления. Прежде всего, речь идет о создании действенного координационного механизма этой реформы на политическом и высшем административном уровнях, прозрачном и конкурсном отборе на должности специалистов по вопросам реформ, старте пилотной фазы реорганизации 10 министерств и начатой работе над совершенствованием процедур формирования государственной политики и разработкой законопроекта об общей административной процедуре», - отметил временный поверенный в делах ЕС в Украине Томас Фрелесен.

Первый транш в размере 10 млн евро Украина получила в мае 2017 года.

В Представительстве отметили, что в 2018 году перед Украиной стоит немало вызовов в процессе внедрения реформы. В частности, от правительства Украины ожидается выполнение ряда стратегических задач для успешного и устойчивого продолжения реформы госуправления. Речь идет о внесении изменений в стратегии этой реформы и план мероприятий по ее внедрению в соответствии с выводами оценки системы государственного управления Украины в рамках программы ОЭСР/SIGMA (Центр адаптации государственной службы к стандартам Европейского Союза).

Кроме того, речь идет об обновлении регламента Кабинета министров и методологии стратегического планирования и формирования государственной политики, о практическом внедрении плана оптимизации численности работников и структуры центральных органов исполнительной власти, а также совершенствовании системы оплаты труда работников государственных органов, о завершении реорганизации десяти пилотных министерств и запуске такого же процесса в других министерствах в соответствии с Концепцией оптимизации системы центральных органов исполнительной власти и принятием Закона «Об административной процедуре».

В Представительстве напомнили, что, с целью внедрения реформы государственного управления, ЕС одобрил специальную программу помощи в размере 104 миллиона евро, которая предусматривает 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн евро на техническую помощь, используемую для предоставления консультативных услуг государственным органам, привлеченным к проведению этой реформы.