Гривня дешевеет: НБУ будет продавать доллары для поддержки нацвалюты

11:53, 14 августа 2018
Финансы
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Нацбанк объявил аукцион по продаже валюты до 100 млн долл. / фото УНИАН

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Как сообщается на сайте НБУ, курс отсечения аукциона - 27,46 грн/долл.

По информации дилеров коммерческих банков, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к 11.00 установились на уровне 27,44/27,48 грн/долл.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 13 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,34/27,38 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,24/31,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

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