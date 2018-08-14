Курс биткоина упал до нового минимума
Курс криптовалюты биткоин на торгах сегодня, 14 августа, упал до нового минимума.
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По данным CoinMarketCap, он опускался ниже $6 тысяч. К 9 по киевскому времени курс отыгрался до $6,015 тыс, пишет Liga.net.
Капитализация рынка криптовалют при этом сократилась до $192 млрд.
Ранее сообщалось, что из-за широкой распродажи капитализация рынка криптовалют сократилась до $230 млрд – минимума с ноября прошлого года.
Причиной распродажи стало то, что SEC отложила принятие решения относительно биткоин-ETF (биржевого фонда биткоина). Одобрение таких фондов означало бы более широкое признание криптовалют американским регулятором.
SEC уже не раз переносила сроки рассмотрения заявок на создание биткоин-ETF.
9 августа биткоин, также из-за отсутствия решения SEC о биржевом фонде, подешевел за одну сессию на 2,4% - до $6,38 тыс.