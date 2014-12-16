«Центрэнерго» хочет взять кредит на 350 млн гривень

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте «Государственные закупки», «Центрэнерго» планирует привлечь указанные средства сроком на 1 год.

Компания не уточняет, на какие цели привлекаются деньги.

Конечный срок подачи заявок и раскрытия предложений — 20 января 2015 года.

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Как сообщал УНИАН, «Центрэнерго» в октябре 2014 года привлекла у «Ощадбанка» 150 млн грн.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины решил продать 78%-ный государственный пакет акций энергогенерирующей компании «Центрэнерго».

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» эксплуатирует Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС (23 энергоблока мощностью от 175 МВт до 800 МВт) суммарной установленной мощностью 7 550 МВт.

78,29% акций «Центрэнерго» владеет НАК «Энергетическая компания Украины», остальные 21,71% акций компании приватизированы, из них 2,33% владеют физлица, 19,38% - юридические лица, в частности, 10% принадлежат «Альфа-Банку».