Операция «спасти гривню»: НБУ продал банкам почти $67 миллионов

Общий объем принятых заявок на участие в торгах составил 98,1 млн долл.

Национальный банк Украины на валютном аукционе продал банкам 66,6 млн долл.

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Как сообщается на сайте НБУ, средневзвешенный курс аукциона составил 27,4619 грн/долл., а общий объем принятых заявок на участие в торгах – 98,1 млн долл.

Во вторник, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,42/27,46 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,4655 грн/долл.