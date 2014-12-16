Фонд гарантирования вкладов впервые создал в Украине переходной банк

Об этом сообщается в едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Информация о банке была внесена в реестр 11 декабря. По данным реестра, основателем банка является Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Банк зарегистрирован в Киеве на Кудрявском спуске, 2 (по адресу «Терра Банка»). Уставный капитал банка составляет 1,5 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц 22 августа ввел временную администрацию в «Терра Банк», на основании решения Нацбанка о признании банка неплатежеспособным.

Справка УНИАН. «Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по размеру активов. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.