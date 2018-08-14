Гривню ждут нелегкие времена: названы пять причин, по которым не стоит держать сбережения в нацвалюте

Эксперт советует украинцам запастись терпением и беречь доллары США, которые «сейчас являются лучшим сбережением».

В Украине началось движение на ослабление курса гривны в районе 30-32 грн/доллар — страну ждет валатильная осень.

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Об этом заявил управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман, передает "Главред".

Эксперт советует украинцам запастись терпением и беречь доллары США, которые «сейчас являются лучшим сбережением».

По словам Наймана, для того, чтобы понять, что же будет с курсом гривны этой осенью, нужно посмотреть, что точно должно произойти в ближайшее время.

«Первое - весной 2019 будут президентские выборы, а вслед за ними могут быть и парламентские. Второе - впереди зима (поставим свечки за то, чтобы она была теплой), а значит, станет вопрос о покупке импортного газа и угля. Для этого «Нафтогаз» будет выходить на рынок и покупать валюту», - отмечает эксперт.

Кроме того, впереди у нас покупки импортерами товаров на предновогодние праздничные распродажи, это тоже миллиарды долларов, и тоже спрос на валюту.

«Четвертое – в 2019 году будет пик выплат по внешним долгам, а МВФ денег не дает. Пятое – денег в Казначействе Украины практически не осталось – остатки чуть больше 2 млрд грн, а это копейки. Всему виной - крепкий курс гривни, который привел к тому, что произошло недопоступление денег в госбюджет. Доходы от таможни упали, а расходы по-прежнему высокие», - добавляет Найман.

По его словам, с одной стороны, НБУ понимает, что идет инфляционное и девальвационное давление на гривну и курс в 30 грн/долл был бы оптимальным, но падение курса национальной валюты неизбежно раскрутит инфляцию. Поэтому Нацбанк будет сдерживать девальвацию путем поднятия учетной ставки с 17,5% до 20-22% годовых. С другой стороны, Минфину нечем выплачивать расходы на социалку и платить по другим статьям, резюмирует он.

По словам Наймана, противопоставить этим пяти пунктам ми можем только деньги 7-8 млн украинских гастарбайстеров.

«Это является на данный момент главным экспортным товаром Украины. Именно этими ресурсами, а это примерно 9 млрд долларов в год, мы закрываем тот дефицит торгового баланса, который сложился за последний год», - заявил эксперт.

Вот в таких условиях Украина вступает в осень. Макроэкономическое управление страной оставляет желать лучшего, слишком много ситуативных интересов, а в данном случае – это выборы 2019, резюмирует Найман.

Он добавляет, что в Турции уже произошло рекордное падение лиры, а китайские власти методично ослабляют юань. «Все это – плохой знак для гривны. НБУ будет сопротивляться, увеличивая учетную ставку, но этим только усугубит ситуацию. Проблему искусственно откладывают на 2019 год, чтобы решать ее пришлось уже будущему президенту и правительству», - подытоживает эксперт.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 27,42/27,46 грн/долл. Текущие котировки на 5 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,22/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.