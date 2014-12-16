Die Welt: Посреди ночи Россия в панике поднимает процентные ставки

Об этом сообщают Даниэль Эккерт и Хольгер Цшепиц в статье под названием «Посреди ночи Россия в панике поднимает процентные ставки», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Если центральный банк созвал внеочередное экстренное заседание, это говорит о серьезных проблемах в экономике и финансовом секторе. Если это экстренное заседание проводится посреди ночи и в конце принимается решение о резком повышении процентных ставок, можно с уверенностью говорить о панике.

Должно быть, в Москве царит абсолютная тревога. Учитывая резкое снижение курса рубля, Центральный банк России резко повысил ставки. Со вторника они составляют 17 процентов, по сравнению с 10,5 процентами ранее, сообщило валютное управление Москвы в час ночи. Таким образом должна быть остановлена девальвация рубля и снижены инфляционные риски.

Это самое большое повышение ставок со времен кризиса в 1998 году, когда постсоветская Россия обанкротилась под руководством Бориса Ельцина. С начала года российский Центробанк повысил базовую ставку на 11,5 процентных пункта. Как правило, более высокая доходность привлекает инвесторов и ведет к укреплению национальной валюты, но рубль до сих пор продолжает падать.

Рубль упал более чем на десять процентов

Курс рубля в начале этой недели в течение нескольких часов торгов упал более чем на десять процентов, крупнейший однодневный убыток за 16 лет. Впервые на валютных рынках за доллар нужно было заплатить более 64 рублей, за евро – впервые 82 рубля.

С начала года рубль по отношению к доллару обесценился более чем на 50 процентов, по отношению к евро – на 45 процентов. Ни одна валюта, даже украинская гривна, не обесценилась больше в этом году. Темпы снижения напоминают сейчас кризис 1998 года, когда Россия обанкротилась, а другие страны с развивающейся экономикой переживали серьезные финансовые потрясения.

Кажется, что президент России Владимир Путин в поздний час вынудил центральный банк сделать нетрадиционный шаг. Во второй половине дня, гаранты обеспечения стабильности национальной валюты не предпринимали шагов для вмешательства в ситуацию.

Неожиданное повышение ставок центральным банком сразу же повлияло на ситуацию. В результате, на торгах российская валюта укрепилась примерно на девять процентов. Тем не менее, после короткого времени валюта снова снизилась и достигла еще одного исторического минимума по отношению к доллару. Впервые за доллар пришлось заплатить более 66 рублей.

Трейдеры ранее уже были скептически настроены к тому, что резкое увеличение процентных ставок будет иметь продолжительный эффект. По мнению Сiti, этот шаг не достаточно радикальный, чтобы изменить негативное настроение рынка: «Повышение ставок даст рублю несколько дней отдыха. Но увеличения ставок до 17 процентов, не будет достаточно, чтобы на длительный период покрыть падение валюты, которое за один день может достичь более десяти процентов».

Население теряет доверие к рублю

По мнению наблюдателей, население России частично несет ответственность за недавний обвал рубля. Они все больше теряют веру в свою валюту и покупают доллар.

Об этом говорят и последние оценки центрального банка, согласно которым отток капитала в этом году может составить 134 миллиарда долларов. Таким образом, годовые показатели могут достичь уровня до сих пор рекордного 2008 года.

Около 1,5 трлн рублей в настоящее время находится на частных счетах, которые могут быть конвертированы в доллары в любое время. Это может сократить валютные резервы еще на 20 миллиардов долларов. «Такая долларизация частных счетов может замедлиться из-за резкого повышения процентных ставок», говорит Джордж Кристу, стратег JPMorgan. «Но повышение ставок ничего не даст, если компаниям просто необходимы доллары для погашения своих долгов в твердой валюте».

По его мнению, мера будет эффективна только в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной - рыночные силы больше. «Центральный банк должен принять решительные меры и использовать около $ 100 млрд валютных резервов», говорит Кристу из JPMorgan. Центральный банк России уже отдал в этом году 80 миллиардов долларов из своих валютных резервов, с меньшим успехом. Кроме того, до сих пор повышение процентных ставок было безрезультатным.

В прошлый четверг, Центральный банк России пытался остановить отток капитала с помощью ощутимого повышения процентных ставок. Они повысили ключевую ставку с 9,5 до 10,5 процентов, чтобы сохранить деньги в стране, и замедлить падение курса национальной валюты. Меры не имели никакого эффекта, потому что рынки ожидали большего повышения ставки.

«Центральный банк России полностью потерял доверие к себе. Если бы он повысил процентные ставки на прошлой неделе немного сильнее, то в экстренном заседании в понедельник вечером не было бы необходимости, рынки бы уже давно успокоились», сказал Тим Эш, стратег Standard Bank. «Конечно, такое сильное увеличение поможет рублю, однако, возникает вопрос о независимости и о денежно-кредитной политике в общем».

Эксперты связывают падение стоимости с потерей доверия и снижением цен на нефть. Западные санкции, наложенные в результате роли Москвы в украинском конфликте, еще летом привели к заметному ослаблению курса рубля.

Последуют ли вскоре еще более радикальные меры?

Ситуация резко ухудшилась осенью, когда цены на нефть начали снижаться. Во вторник цена за баррель нефти марки Brent впервые с лета 2009 года спустилась ниже отметки 60 долларов.

По мнению экспертов, Кремль может скоро прибегнуть к радикальным мерам для поддержания валюты – контроля за движением капитала. Тогда больше никто не сможет обменять рубли на доллары без согласия центрального банка. Уже сейчас Москва пытается заставить экспортные компании отказаться от своих доходов в иностранной валюте за границей и сразу передавать их в центральный банк.

«Жесткие ограничения на движение капитала являются радикальной мерой. Потому что это уничтожит последние крупицы доверия, которым Россия по-прежнему пользуется на рынках», говорит Нейл Ширинг, стратег аналитического центра Capital Economics. На самом деле, Венесуэла ввела такие меры контроля за капиталом в начале 2003 года. С тех пор, долларовая торговля на черном рынке процветает, и страна находится на грани. Рынки оценивают риск банкротства латиноамериканской страны на 94 процента.

Но положение России в настоящее время рассматривается как все более критическое. Риск второго государственного банкротства оценивается в 32 процента. Прожиточный минимум российских потребителей значительно возрос в результате обвала рубля. Центральный банк ожидает инфляцию на уровне около десяти процентов. Теперь ясно, что от сочетания санкций, снижения цен на нефть и потери доверия российская экономика пострадала гораздо больше, чем предполагалось.

Центральный банк в квартальном отчете о денежно-кредитной политике, опубликованном в понедельник, был не в состоянии признать, что инфляция в начале 2015 года может подняться до 11,5 процентов. Экономические показатели в 2015 году могут упасть на пять процентов, если цены на нефть останутся на текущем уровне. Немецкая экономика за последние 30 лет пережила такой спад лишь однажды, а именно во время финансового кризиса 2008-2009 гг.

Правительство успокаивает своих граждан

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошлой неделе призвал народ к терпению. Курс рубля будет снова расти - как и во время прошлых кризисов. Однако, «Независимая газета» в понедельник написала, что из-за западных санкций против России «трудно быть терпеливым» и надеяться, что повторится подъем, как после финансового кризиса. Ситуация «кардинально изменилась».

Тем не менее, российский рубль не единственная валюта страны с переходной экономикой, которая в последнее время находится под давлением. Значительные потери понесли в понедельник девизы «хрупкой пятерки». Здесь эксперты подразумевают те ранее развивающиеся страны, которые имеют высокий дефицит в торговле и при обмене услугами. К этим странам относятся Индонезия, Южная Африка и Турция.

Эта «хрупкая пятерка» зависит от постоянных притоков капитала. Деньги поступают со сбоями. Это связано с ожиданием роста процентных ставок в США в ближайшее время. Снижение ликвидности на рынке США, крупнейшем рынке капитала в мире, в прошлом часто совпадало с кризисами в развивающихся странах. Фондовые рынки и экономика «хрупкой пятерки» уже переживали резкое снижение курса в 2013 году, когда Федеральная резервная система США впервые сделала попытку оптимизировать их денежно-кредитную политику. Эксперимент в конечном итоге был прерван - и уязвимые развивающиеся рынки были восстановлены.

На этот раз, последствия могут быть еще хуже. Потому что вместе с Россией потрясения переживает бывшая сверхдержава, и восьмая по величине экономика в мире. Некоторые наблюдатели уже вспоминают о большом кризисе рынков развивающихся стран 1997-1998 гг., который длился несколько лет, и вся экономика переживала застой. В то время резкое падение курса затронуло и немецкий фондовый индекс (DAX), который на несколько месяцев потерял 38 процентов своей стоимости.