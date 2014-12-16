Сбербанк России опроверг прекращение кредитирования физлиц

Сбербанк России опроверг появившуюся в СМИ информацию о прекращении кредитирования, сообщает РИА Новости.

Ранее ряд СМИ написал, что после резкого повышения Центробанком ключевой ставки Сбербанк приостановил кредитование физических лиц на всей территории России.

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Сбербанк, несмотря на постоянное изменение ситуации на финансовых рынках и резкое повышение ключевой ставки ЦБ, продолжает кредитование компаний и населения, информация о приостановке выдачи кредитов не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе российского банка.

Официальное опровержение информации о том, что Сбербанк якобы прекратил кредитование физических лиц http://t.co/Tldfa88iim — Сбербанк России (@sberbank) December 16, 2014

"Несмотря на повышенную волатильность на финансовых рынках и экстренное повышение ключевой ставки ЦБ, Сбербанк продолжает кредитование клиентов — как физических, так и юридических лиц", — сказано в релизе банка.

В свою очередь в колл-центре крупнейшего российского банка агентству подтвердили, что Сбербанк не приостанавливал выдачу кредитов, и предложили оформить заявку на получение кредита в любом отделении банка.