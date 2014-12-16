Гривня на межбанке снизилась до 16,25 за доллар
18:30, 16 декабря 2014Финансы
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Во вторник, 16 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов понизились до 16,00/16,25 грн/долл. против 15,84/16,14 грн/долл. на открытии торгов.
Гривня на межбанке снизилась на 11 копеек / Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались, но спрос традиционно превышал предложение.
По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 20,02/20,32 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2198/0,2258 грн/рубль.
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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8417 грн/долл., к этому часу было заключено 187 соглашений на 207,39 млн долл.
Вчера УНИАН сообщал, что гривня закрыла межбанк на отметке 16,14 грн/дол.
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