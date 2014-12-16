Гривня на межбанке снизилась до 16,25 за доллар

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка, отметив, что торги на рынке активизировались, но спрос традиционно превышал предложение.

По словам собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро закрылись на уровне 20,02/20,32 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2198/0,2258 грн/рубль.

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По данным Национального банка Украины, средневзвешенный курс гривни по состоянию на 17:00 составил 15,8417 грн/долл., к этому часу было заключено 187 соглашений на 207,39 млн долл.

Вчера УНИАН сообщал, что гривня закрыла межбанк на отметке 16,14 грн/дол.