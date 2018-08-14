Фискальная служба обнаружила более 4 тысяч нелегальных работников

Нарушения выявлены у 47% проверенных субъектов хозяйствования.

Государственная фискальная служба в ходе проверок бизнеса относительно выполнения налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов с начала года выявила 4,2 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений.

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Как сообщается на сайте ГФС, нарушения выявлены у 47% проверенных субъектов хозяйствования.

По информации ГФС, в ходе рейдов проводились обследования производственных, торговых помещений юридических и физических лиц, мест осуществления предпринимательской деятельности.

Отмечается, что нарушителям доначислены к уплате в бюджеты почти 607 млн грн налога на доходы физических лиц, 167 млн грн единого взноса и 26 млн грн военного сбора.

Кроме того, фискалы провели с работодателями разъяснительную работу, благодаря которой за 7 месяцев предприниматели дополнительно заключили 24,8 тысяч трудовых договоров с наемными работниками.

Также сообщается, что за январь-июль к государственной регистрации привлечено 8,8 тысяч граждан, осуществлявших предпринимательскую деятельность неофициально. В результате в бюджеты дополнительно уплачено 9,3 млн грн налогов и сборов и 10,6 млн грн единого взноса.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба при проведении в 2017 году проверок субъектов хозяйствования, которые выплачивали заработную плату и другие доходы физическим лицам, выявила нарушения налогового законодательства у 60% плательщиков. По результатам проверок в бюджеты было доначислено около 819 млн грн налога на доходы физических лиц, более 122 млн грн единого взноса и почти 33 млн грн военного сбора.