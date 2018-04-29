Эксперт: Кризис в России – шанс для Украины

ТОП-новость вторника – курс российского рубля обвалился до исторического минимума, достигнув показателей 100 руб./евро и 80 руб./долл. Это последовало за резким повышением Центробанком РФ ключевой ставки с 10,5% до 17%, якобы во спасение падающей последние месяцы на фоне снижения цен на нефть и санкций Запада нацвалюты. Но такой шаг регулятора вверг рынок в панику. Российские эксперты уже назвали его безумием – не дает никаких шансов на развитие экономики, провоцирует стагнацию.

О том, чем аукнется Украине обвал российского рубля, кто оказывает давление на курс гривни и что ждет украинцев в 2015 году рассказал в интервью УНИАН руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.

На наличном рынке курс гривни уже опустился до 18 грн/доллар, безналичном – до 16 грн/доллар. Падение нацвалюты эксперты связывают с рядом факторов – обвал российского рубля, отсрочка выделения Международным валютным фондом очередного транша и давление на главу Нацбанка Валерию Гонтареву в преддверии ее отчета в Верховной Раде. Вы с каким-нибудь из этих утверждений согласны?

Все понемножку имеет место быть. Что касается давления на Гонтареву, то, безусловно, оно явное и очень неуместное, поскольку подрывает макроэкономическую суть будущих действий властей. И на фоне этого давления слабеет курс гривни.

Я усматриваю под этим давлением попытку ослабить управление экономикой, подвергнуть ее еще большим кризисным явлениям. А само давление очень хорошо просматривается по макроэкономическим раскладкам.

Кому это выгодно, кто давит на Гонтареву?

Я не могу сказать конкретно, поскольку не являюсь человеком из олигархических кругов. Это – не противники новой власти. Это – представители определенного круга интересов, которые всегда подпитываются, если говорить по-простому, бюджетными средствами. Люди заботятся о своих будущих заработках, которые я называю легкими. Почему они апеллируют к властям? Потому что они работают в связке – вроде бы и частный бизнес, но выживает за счет тех или иных решений властей, которые помогают им получать все большую и большую прибыль. Сейчас их будущие доходы под риском. Естественно, они своим давлением пытаются сохранить связку.

Еще одним фактором снижения курса гривни называют обвал рубля – 16 декабря в России евро и доллар достигли исторических максимумов: 100 и 80 рублей, соответственно. Ситуация в РФ сказывается на Украине?

Конечно. На текущий момент – это один из главных факторов, которые несут риск экономике Украины, как и курсу гривни.

Какая связь?

Обвал рубля последние два дня проявился в кричащем виде, но падение российской валюты просматривалось намного раньше. И снижение курса рубля не является результатом геополитической ситуации. Это – отображение экономического кризиса в России, который уже длится, по моим наблюдениям, два года. Признаки провала экономики России наблюдались, даже когда цена нефти была у отметки 100 долларов. Если раньше кризис в РФ был в инкубационном периоде, то сейчас - в острой фазе.

Эксперты прогнозируют глубокую рецессию в РФ и волну массовых банкротств компаний…

Для Российской Федерации такой сценарий реален. И кризис в России будет длиться не один год. А такая большая экономика как российская, с ее многочисленными торговыми связями, в том числе с бывшими республиками СССР, окажет на своих партнеров негативное влияние. Экономики постсоветских стран тоже будут переживать рецессию. Украина столкнется с тем, что все давние партнеры – Казахстан, Беларусь и прочие, станут меньше покупать ее товаров. То есть, ситуация в России коснется и украинского бизнеса. А проявляться это будет в ближайшее время.

Выходит, экономическая ситуация в Украине усугубится?

Поскольку россияне очень давно воюют с Украиной на торговом фронте, то мы ощутили российский кризис во всей его красе еще в 2013 году. Конечно, обострение ситуации в России будет на Украину влиять, но негатив для нашей страны не будет таким жестким, как для РФ, постсоветских стран, т.к. россияне ограничили экспорт нашей продукции еще до начала острой фазы кризиса. Даже, наоборот – у нас появляется шанс: россияне в силу экономических неурядиц столкнутся с нехваткой многих товаров, в первую очередь продовольствия. И чтобы обуздать инфляцию, которая будет только расти, возможно, пойдут на снятие ограничений на поставки продукции из Украины. А иначе инфляцию не укротить. То есть, для Украины есть позитивная сторона в рецессии России. Пока рынок этот вариант не рассматривает, но он вполне вероятен.

Еще одним фактором, который негативно сказывается на курсе гривни, как и на экономике в целом, называют задержку с предоставлением МВФ очередного транша кредита по программе сотрудничества stand-by. Когда его следует ожидать?

До конца года мы транш МВФ не получим, поскольку технически формирование правительства и роспись бюджета затянулись. Власть сама себе преподнесла «сюрприз». К тому же, западный мир, как и «машина» МВФ, уходят на рождественские каникулы. То есть, процесс приостановится.

В целом, предоставление транша больше зависит не от МВФ, а от Украины. С одной стороны – правительству нужны деньги как можно быстрее, поскольку они хоть как-то утихомирят финансовый рынок. С другой стороны – правительство явно не хочет повышать тарифы на коммунальные услуги для населения, плюс пенсионные новшества, социальные урезания. Идет своего рода борьба - ущемить избирателей или спасти валютный рынок путем привлечения денег. Пока не понятно, что победит. Может даже выиграют те, кто скажет – мы можем протянуть зиму без повышения тарифов, валютный рынок еще протянет, все новшества нужно перенести на весну.

Как пишут СМИ, Кабмин уже подавал проект госбюджета в Раду 13 декабря. Но в тот же день забрал документ на доработку в виду разногласий относительного росписи ряда статей. Так вот, якобы в документе фигурирует курс 20-22 грн/доллар. Хотя Яценюк заявил, что на 2015 год курс планируют 17 грн/доллар. На ваш взгляд, он может достигнуть такого уровня?

То, что писали об этом, я читал. С документом не знаком. Что касается курса, то с ним может произойти все, что угодно. Но, на мой взгляд, большая ошибка власти повторять прошлые промахи – фиксирование в бюджете курса нацвалюты. Все считают, что он таким и будет. Если мы хотим жить по-новому, лучше, то ремарки о том, какой у нас будет курс, не имеют места быть. Не нужно фиксировать курс, причем разными способами: высказываниями парламентариев, чиновников и т.д. Это - в корне не правильно, к тому же формирует неверные ожидания.

Курс может опуститься как до уровня 20 грн/доллар, так и вернуться обратно, к отметке 15 грн/доллар. И для этого есть основания. Не курс важен, важна логика действий власти по управлению экономикой. Мне кажется, что сейчас у власти есть какая-то политическая боязнь, понимая, какие есть болезни в экономике и чем их лечить, сделать непопулярный, нестандартный шаг.

Яценюк уже предупредил, что следующий год будет тяжелее нынешнего. Вы тоже так считаете?

Будущий год, как минимум, будет не легче текущего. Возможно, наконец-то, дождемся завершения войны на востоке страны. Но с точки зрения экономики, особо легче не станет.

Нана Черная (УНИАН)