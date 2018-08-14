В Украине улучшились экономические настроения - Госстат

Индикатор экономических настроений в стране вырос до 109%.

Индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине, который рассчитал Госстат, в третьем квартале 2018 года достиг 109,6%. При этом он вырос в сравнении со вторым и первым кварталом этого года – с 104% и 108,8% соответственно, говорится в данных ведомства.

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Также зафиксировано улучшение трех из пяти индикаторов деловой уверенности - компонентов ИЭН: в розничной торговле (с 5,3% во втором квартале до 10,7%), в сфере услуг (с -5% до 0,3%), в строительстве (с -21,5% до -18,7%), пишет ZN.UA.

В то же время отмечается ухудшение потребительской уверенности (с -27,1% до -29,1%) и деловой уверенности в перерабатывающей промышленности (с -3,9% до -4,8%).

Наибольшим в определении ИЭН является взнос индикатора деловой уверенности в промышленности – 40%, за которым следует сфера услуг – 30%, строительство с розничной торговлей – по 5%. Вес потребительских настроений составляет 20%.

Госстат напоминает, что в третьем квартале 2017 года ИЭН составлял 103,9%, однако в четвертом снизился до 100,4%.

Индикаторы деловой уверенности, в зависимости от сектора, оцениваются на основе опросов о текущем уровне заказов и запасов готовой продукции, изменений объемов продаж за последние три месяца, прогноза изменения объемов производства/продаж и числа сотрудников в следующие три месяца.

Как свидетельствуют результаты опроса руководителей, проведенного Национальным банком Украины (НБУ) во II квартале 2018 года, украинские предприятия сохраняют позитивные ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине. Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 118,3%. Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют шестой квартал подряд.