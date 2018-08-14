Рост экономики Украины ускорился до 3,6%

Во втором квартале к предыдущему кварталу ВВП вырос на 0,9%.

Рост реального валового внутреннего продукта Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении – ко второму кварталу 2017 года – ускорился до 3,6% после 3,1% в аналогичном измерении в первом квартале.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на оперативные оценки, к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора ВВП Украины во втором квартале вырос на 0,9%, как и в первом квартале в аналогичном измерении.

Согласно приведенному графику, ВВП Украины в годовом выражении растет десятый квартал подряд, при этом рост ускоряется третий квартал подряд.

Данные Госстата о росте экономики во втором квартале в годовом выражении превышают обнародованные в конце июля оценки Национального банка о росте на 3,2%.

Как сообщал УНИАН, Госстат сохранил оценку роста реального ВВП Украины в первом квартале 2018 года на уровне 3,1% в годовом выражении и 0,9% - к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора.

Национальный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%, правительство - на 3,2% при инфляции 9,9%.

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в текущем году на 3,2% при инфляции 11%, Всемирный банк - 3,5% при инфляции 10%.