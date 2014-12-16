Кабмин закладывает в бюджет 2015 года курс до 17 гривень - Яценюк

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции в аэропорту «Борисполь» премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Что касается бюджета. У нас пакет законов: новый Бюджетный кодекс – изменение схемы финансирования регионов, Налоговый кодекс – изменение налоговой базы, изменение ЕСВ и, собственно, сам бюджет, – сказал Яценюк. – Сейчас мы рассчитываем бюджет из текущего курса, установленного Нацбанком, с дополнительным допущением курса 17 (грн за доллар – УНИАН), но мы ожидаем от Национального банка, так как Нацбанк отвечает за стабильность денежной единицы, прогнозов на следующий год».

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При этом премьер призвал не пользоваться непроверенной информацией относительно бюджета и не обсуждать информацию, которую «вытягивают из-под полы». «Трудно говорить о том, что есть в бюджете, а чего нет в бюджете, если еще бюджет не готов. Премьер-министр еще не видел окончательного проекта бюджета, а вся страна его уже обсуждает. Мы работаем каждый день над расчетами, потому что тотально изменилась налоговая база. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь слухами – их слишком много. Давайте использовать только факты. Каждую цифру и каждую строчку мы покажем. И сейчас мы работаем с членами парламента, с коалицией, чтобы получить поддержку при подаче налоговых изменений и бюджета. Это будет непросто, но тот, кто будет исповедовать принцип популизма – это будет тот, кто не хочет стабилизации Украины», – подчеркнул Яценюк.

В то же время он отметил, что коррективы в прогнозные показатели вносятся постоянно. «То, что сегодня в России финансовая катастрофа, тоже будет влиять на нас. Россия создает нам не только военные проблемы, но и экономические проблемы. Ситуация изменяется, и мы ждем уточненных прогнозов от Нацбанка», – сказал Яценюк.

Ранее УНИАН сообщал, что проект Госбюджета отправили на доработку.