Дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос в 13 раз

Импорт товаров и услуг в Украину вырос на 13,5%, экспорт – на 11,1%.

Внешнеторговый баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с дефицитом в 653,1 млн долл., что в 13 раз выше дефицита за аналогичный период предыдущего года в размере 48,7 млн долл.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, импорт товаров и услуг в Украину вырос на 13,5% - до 28,469 млрд долл., экспорт – на 11,1%, до 27,816 млрд долл.

Согласно приведенным данным, баланс торговли товарами сведен с дефицитом в 2,658 млрд долл., баланс торговли услугами – с профицитом в 2,826 млрд долл.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

В конце июля Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-июне 2018 года был сведен с дефицитом в 3,806 млрд долл., что на 23,7% выше дефицита за аналогичный период 2017 года в 3,078 млрд долл.

Справка УНИАН. По оценкам Государственной службы статистики, внешнеторговый баланс Украины за 2017 год сведен с дефицитом в 2,625 млрд долл. против 541,6 млн долл. профицита за предыдущий год.

Национальный банк оценил дефицит внешней торговли товарами и услугами Украины в 2017 году в 6,848 млрд долл., что на 25,2% больше дефицита за 2016 год.