Валюта продолжает дорожать: курсы от Нацбанка

Официальный курс НБУ на 15 августа: 100 USD – 2745.8922 грн; 100 EUR – 3131.9646 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 15 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2745.8922 (14 августа – 2734.4448)

100 EUR – 3131.9646 (14 августа – 3118.0874)

Во вторник, 14 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,43/27,47 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 6 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,23/31,27 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,41/0,42 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,4655 грн/долл.