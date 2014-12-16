Порошенко призывает ЕС обсудить возможность увеличения финпомощи для Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом он сказал во время телефонного разговора с президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Порошенко и Туск обсудили результаты заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоялось 15 декабря, и обменялись мнениями относительно ситуации в Украине накануне заседания Европейского Совета, которое пройдет в Брюсселе 18-19 декабря.

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Особое внимание собеседники уделили вопросу возможного увеличения макрофинансовой помощи для Украины. Евросоюз рассматривает вопрос о выделении третьего пакета макрофинансовой помощи, и Порошенко призвал ЕС обсудить возможность ее увеличения.

Туск заверил Украину в поддержке Евросоюза и готовности способствовать в преодолении экономических вызовов.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина может не получить полную сумму второго транша помощи ЕС в размере 105 млн евро в 2015 году, поскольку определенные реформы Киев уже не успевает провести до дедлайна.