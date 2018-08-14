Украина может получить очередной транш от МВФ осенью

Среди обязательств для очередного пересмотра программы - пересмотр тарифов на газ и вопросы госбюджета.

Украина при позитивном завершении предстоящей миссии Международного валютного фонда, которая будет работать в Киеве с 6 по 19 сентября, сможет получить очередной транш кредита Фонда осенью.

Такое мнение высказал заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий в эфире радио «Новое время».

«Если миссия будет позитивная – если Украина сможет договориться с Международным валютным фондом – то мы сможем получить положительное решение борда (совета директоров МВФ) осенью и осенью мы сможем, я думаю, получить транш», - сказал Чурий.

Он напомнил, что среди обязательств Украины для очередного пересмотра программы – пересмотр тарифов на газ в соответствии с рыночным уровнем и вопросы госбюджета текущего и следующего года.

«Если миссия успешная, то назначается дата борда – совета Международного валютного фонда. Если дата совета будет определена, это значит, что с очень высокой вероятностью будет позитивное решение», - добавил Чурий.

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Текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долл., из которых Украина получила 8,7 млрд долл., заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают в рамках этой программы получить 1,9 млрд долл.

12 июля Верховная Рада приняла поправку в закон о судоустройстве, предполагающую рассмотрение Высшим антикоррупционным судом всех отнесенных к его юрисдикции дел, включая все новые апелляции по соответствующим решениям, вынесенным судами первой инстанции. На этой поправке настаивал МВФ.

Помимо принятия антикоррупционного законодательства, для продолжения сотрудничества с Фондом правительству нужно пересмотреть цены на газ и внести соответствующие корректировки для сбалансирования бюджета текущего года.

Согласно заявлению постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана, миссия Фонда по обращению украинских властей посетит Киев в период с 6 по 19 сентября.