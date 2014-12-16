Зато "Крым наш": зампред Центробанка России признал, что «ситуация критическая»

«Ситуация критическая. То, что происходит, даже в страшном сне не могли подумать год назад. Но, к сожалению, не всегда мы можем предвидеть даже краткосрочные перспективы нашего финансового рынка. Многие участники находятся в тяжелом состоянии благодаря этим событиям. Поверьте мне, тот выбор, который делал совет директоров ЦБ, — это выбор между очень плохим и очень, очень плохим. То, что происходит сегодня и в последние дни, может иметь разные последствия», — сказал Швецов на конференции по финансовым рынкам в Москве, сообщает Интерфакс.

Швецов сообщил, что ЦБ предпримет и другие действия, помимо повышения ключевой ставки (ранее она была повышена с 10,6% до 17%). Но какие именно, чиновник не сказал.

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Как сообщал УНИАН, Банка России повысил с 16 декабря 2014 года ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта — с 10,5 до 17,0 процента годовых.

Как говорится в сообщении регулятора, опубликованном во вторник, решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски.

Центробанк принял решение ужесточить кредитно-денежную политику на фоне падения курса рубля.

По последним данным, на Московской бирже евро торгуется около отметки 90 рублей, доллар — около 72.

Ранее во вторник, 16 декабря, курсы европейской и американской валют достигали 100 и 80 рублей соответственно.