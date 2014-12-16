Сбербанк временно запретил операции по картам

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» на «горячей линии» Сбербанка, сейчас этим вопросом занимаются технические специалисты.

«В настоящий момент наблюдаются временные ограничения при совершении операций по банковским картам Сбербанка. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили на «горячей линии».

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Это уже далеко не первый сбой в обслуживании карт Сбербанка. Так, клиенты испытывали аналогичные трудности в конце августа.