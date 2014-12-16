Кабмин намерен ужесточить контроль над операциями крупных компаний

Об этом в ходе круглого стола заявил начальник отдела проверок Департамента налогового и таможенного аудита Государственной фискальной службы Николай Мишин.

«В законопроекте предусмотрено упрощение правил для бизнеса и улучшение правил для государства в рамках контроля за трансфертным ценообразованием», - сказал он.

Нововведения, по словам Мишина, в первую очередь предполагают расширения как количества компаний, подпадающих по действие закона о трансфертном ценообразовании, так и количества контролируемых фискальной службой операций.

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В частности, в поле зрения фискальной службы автоматически будут попадать все предприятия с годовым валовым доходом больше 20 млн грн.

«Тот порог, который сейчас - 50 млн грн с одним контрагентом, планируется уменьшить и уже будет идти речь не о пороге с одним контрагентом, а о критерии валового дохода. То есть, сколько валового дохода получил налогоплательщик за отчетный период. При этом сумма эта меньше. В проекте - это была сумма 20 млн грн, это как бы последняя редакция», - сказал Мишин, уточнив, что проект закона разрешает фискальной службе не отслеживать мелкие операции в сумме 1 млн грн.

Кроме того, количество контролируемых операций расширяется за счет операций с участием комиссионера-нерезидента.

«Если в операции, которая могла бы считаться контролируемой, появляется посредник, который не вкладывает активы, не несет риски и является бумажным передаточным звеном, то такая операция признается контролируемой», - отметил Мишин.

Чиновник ГФС также сообщил, что на изменениях в закон о трансфертном ценообразовании настаивает ключевой кредитор Украины – МВФ – и они будут одобрены правительством в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании был разработан и принят во время президентства Януковича – в июне 2013 года.

Он предусматривал установление государственного контроля за формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и отменял возможность выведения прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения.

В средине мая 2014 года Верховная Рада по просьбе бизнеса перенесла дату сдачи отчетов по трансфертному ценообразованию с 1 мая на 1 сентября.

Одновременно Рада уменьшила штрафы за неподачу отчета о контролируемых операциях: с 5% с оборота до 100 размеров минимальных зарплат.

Кроме того, за ошибки и нарушения при расчете денежных обязательств, если они будут допущены по операциям за период с 1 сентября 2013 года до 31 декабря 2014 года, предусмотрен штраф в размере 1 гривни за каждое нарушение.