Успей снять деньги: клиентам популярного украинского банка отключат карты

22 августа будет приостановлено обслуживание двух миллионов платежных карт Альфа-Банка.

Владельцам платежных карт популярного в Украине банка посоветовали готовиться к отключению ключевых карточных операций.

Представители Альфа-Банка сообщили о том, что 22 августа будет приостановлено обслуживание двух миллионов платежных карт. Владельцы лишатся возможности использовать их с 9 утра и до конца дня.

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В частности, в этот период будет невозможно: рассчитываться карточкой через платежный терминал; снимать наличные в банкомате; перечислять средства на другую карту; использовать карту в системе интернет-банкинга My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Кроме того, 21 и 22 августа владельцы карт Альфа-Банка не смогут устанавливать и изменять PIN-код на своих платежных картах.

В связи с этим представители банка предлагают своим клиентам совершать необходимые финансовые операции до или после указанных дат. В частности, людей предупреждают о том, что им необходимо заранее снять наличные и провести финансовые операции, которые им нужны. Особенно это касается вопроса выплаты зарплат и проведения запланированных платежей по кредитным картам для клиентов банка.

Альфа-Банк проводит временное отключение карт в пределах перевод пластика на обслуживание в своем личном процессинговом центре. До этого банк обслуживался в Украинском процессинговом центре.