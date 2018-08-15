В Украине прекратил существование еще один банк

Нацбанк отозвал лицензию у «ДиВи Банка». Банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации.

Национальный банк Украины отозвал банковскую лицензию и генеральную лицензию на проведение валютных операций у «ДиВи Банка», который принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.

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Как сообщается на сайте НБУ, «ДиВи Банк» стал пятым банком, который принял такое решение, после банков «Финансовый партнер», «Апекс-Банк», «Промышленно-финансовый банк» и «Кредит Оптима Банк».

Регулятор напомнил, что процедура добровольного прекращения банковской деятельности стала возможной благодаря принятию в марте 2017 года Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков».

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в мае текущего года согласовал план прекращения банковской деятельности «ДиВи банку». Соответствующее решение акционеры финучреждения приняли 25 апреля.