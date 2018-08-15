Поджигатели долларов и "ждуны" в обменниках: журналист рассказал об антидолларовой пропаганде в Турции

Очень многие все понимают, таких - почти половина страны, а после катастрофы с лирой, возможно, даже больше половины, а все сдатчики долларов работают на объективы камер.

Курс турецкой нацилональной валюты - лиры немного стабилизировался и сейчас составляет 6,35 лир за доллар.

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Министр финансов и зять турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Берат Албайрак заявил, что доллар отныне утратил доверие турецкого народа. Как будто в подтверждение этому газета "Хюрриет" публикует фото турецкого "народа", сжигающего доллары и ждунов в очередях к обменникам, сдающих долларовые запасы. Об этом пишет на своей странце в соцсети журналист Осман Пашаев.

"Похоже на "крымчан, сжигающих украинские паспорта". Телепропаганда для верующих в съеденных снегирей. Несправедливо, если из-за картинки, которую рисует власть, будут судить о турках", - отмечает он.

По его словам очень многие все понимают. "Таких - почти половина страны, а после катастрофы с лирой, возможно, даже больше половины. И все сдатчики-стахановцы долларов работают на объективы камер - вдруг султан заметит, или визирь, или пятый помощник смотрящего от визиря на районе", - описывает ситуацию журналист.

Пашаев отмечает, что согласно статистике, валютные сбережения либо растут, либо депозиты переводят в наличку, боясь моратория на снятие валюты. "Массового перевода валютных вкладов в лиру нет. Зять-министр Албайрак и подконтрольный ему Центробанк обещают не замораживать вклады", - пишет журналист.

"Скорее всего при помощи Европы доведут доллар до 6 лир и буду праздновать общенациональную победу над ненавистным баксом", - прогнозирует Пашаев, дабавляя, что все будут делать вид, что султан, пусть с потерями, но победил.

"Даже маловероятный курс 5 лир за доллар означал бы, что за полгода турки обеднели на 30% (примерно как украинцы в 2009, когда курс скакнул с 5 до 8 гривен за доллар). Только потому что, кто-то 10 лет юзал избыточную мировую ликвидность. Кредитовал плохокредитуемое. И вложился в скупку половины страны, чтобы потом отбить покупку раздеванием всей страны", - делает вывод журналист.