Экономист рассказал, скажется ли обвал российского рубля на Украине

По словам эксперта, украинская экономика зависит от экспорта сырья намного меньше, чем российская.

Кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий заявил, что определенная зависимость между рублем и гривной есть, однако ее уровень незначителен, поэтому падение российской валюты в Украине не ощутят.

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"Как формируется курс в России? Есть определенная зависимость от цен на нефть и на энергоносители, потому что в экспорте РФ энергоносители составляют более 50%. Рост нефти марки Brent - прямой доход в бюджет России", - сообщил Невмержицкий, передает «Обозреватель».

По его словам, в Украине ситуация немного другая.

"Мы не настолько зависим от экспорта сырья. Например, подобная составляющая нашего бюджета - экспорт зерновых - чуть более 6 млрд долларов. Но это не 50% и даже не 10% от нашего бюджета. Если говорить об объемах торговли между РФ и Украиной, то официальные объемы постоянно уменьшаются", - резюмировал Невмержицкий.