Аннексированный Крым окончательно остался без Visa и MasterCard: как работали карты в обход санкций

Крымский "Генбанк", находящийся под санкциями, объявил, что прекращает обслуживать карты международных платежных систем.

Один из крупнейших банков в аннексированном Крыму «Генбанк», находящийся под санкциями, объявил, что с 14 августа прекращает обслуживать карты платежных систем Visa и MasterCard, призывая клиентов переходить на российские карты «Мир».

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Сотрудница колл-центра «Генбанка» сказала, что решение о прекращении обслуживания карт международных платежных систем принято в связи с тем, что с 2014 года в отношении российских банков введены санкции. Она затруднилась ответить на вопрос, почему карты Visa и MasterCard решено заблокировать лишь сейчас, передает «Рейтер».

До 2017 года помимо «Генбанка» карты международных платежных систем Visa и MasterCard выпускал еще только банк "Рублев". Но в июне этого года ЦБ отозвал у него лицензию. Таким образом, выпуск карт международных платежных систем в Крыму полностью прекращен, пишет «Русская служба Би-би-си».

Источник в «Генбанке» отметил, что прекращение выпуска карт Visa и MasterCard не отразится на клиентах банка, так как новые карты будут иметь аналогичную функциональность. Однако «Би-би-си» утверждает, что расплатиться картами за рубежом будет нельзя, поскольку «Генбанк» находится под санкциями США и ЕС.

«Рейтер» отмечает, что крымские банки, несмотря на санкции, эмитирровали и обслуживали карты международных платежных систем на территории полуострова. Это, с одной стороны, позволял им делать запас карт, выпущенных до санкций, с другой стороны - созданная Центробанком РФ Национальная система платежных карт (НСПК).

Обслуживание карт Visa и MasterCard банков из санкционных списков стало возможным после появления в России в 2015 году НСПК, которая перевела на свое обслуживание трансакции внутри России участников всех международных платежных систем.

Источник, близкий к НСПК сказал, что система позволяет бесперебойно обслуживать карты находящихся под санкциями банков: “Все банки-участники этой системы, заключая договор, обязуются принимать и обслуживать карты международных платежных систем всех банков, в том числе из санкционного списка”.

Источник добавил, что НСПК предусмотрела в договорах с Visa и MasterCard возможность обрабатывать платежи по всем картам без исключения.

“Санкционные банки имеют преимущества в НСПК - если ты в списке, то сразу становишься принципиальным членом платежной системы и подключен к ней напрямую - ни международные платежные системы, ни даже банк-спонсор не будут видеть, сколько у тебя карт и операций по ним”, - сказал источник в одном из банков, находящихся под санкциями.

Visa сообщила, что не ведет деятельности на территории Крыма. “В соответствии с санкциями, введенными в декабре 2014 года Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США, Visa не ведет никакой деятельности на территории Крыма”, - сообщила пресс-служба Visa. “Mastercard действует в соответствии с введенными санкциями”, - сообщила Mastercard.

«Генбанк», входящий в группу банка «Россия», находится под санкциями США с 2015 года. В число акционеров банка Россия входят, в том числе, присутствующие в санкционных списках ЕС и США соратники президента РФ Владимира Путина Юрий Ковальчук, Николай Шамалов и Геннадий Тимченко.

Visa и MasterCard в декабре 2014 года объявили о сворачивании работы в Крыму вслед за введением США санкций, запрещающих американским компаниям предоставлять услуги фирмам аннексированного полуострова.