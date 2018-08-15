Офис крупных налогоплательщиков ГФС сменил руководителя

Пост занял руководитель Днепропетровского управления Офиса.

Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы Украины возглавил Кирилл Коренюк, ранее возглавлявший Днепропетровское управление Офиса.

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Как сообщила пресс-служба ГФС, согласно приказу он назначен исполняющим обязанности руководителя Офиса.

Отмечается, что на занимаемой должности Коренюк проявил себя как специалист высокого уровня, профессиональный, честный и системный.

В ГФС напомнили, что Офис крупных налогоплательщиков обеспечивает почти 60% поступлений в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в июле расширил состав руководства Государственной фискальной службы, назначив двух новых заместителей главы ГФС. В частности, обязанности заместителей главы ГФС до назначения на эти должности в установленном порядке были возложены на главу Офиса по работе с крупными налогоплательщиками Евгения Бамбизова и начальника Волынской таможни Виктора Кривицкого.