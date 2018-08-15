Минск хочет рефинансировать половину выплат по валютным долгам

Страна хочет направить на рефинансирование $1 миллиард из российского кредита, переговоры о котором пока ведутся, а также деньги от возможного размещения облигаций на рынке Китая.

Беларусь в 2019 году рассчитывает рефинансировать половину своих выплат по валютным долгам, которые составят $3,7 миллиарда, сказал журналистам в среду первый вице-премьер Василий Матюшевский.

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“Наша стратегия состоит в том, чтобы не наращивать долг, - сказал Матюшевский. - Мы считаем идеальной конструкцию 50 на 50 процентов (половину выплачивать, половину рефинансировать)”.

Матюшевский сказал, что Минск хотел бы направить на рефинансирование $1 миллиард из российского кредита, переговоры о котором пока ведутся, а также деньги от возможного размещения облигаций на рынке Китая, передает Рейтер.

Минск попросил Россию о госкредите на рефинансирование долга еще весной, однако, Москва может отложить переговоры о предоставлении кредита из-за очередного спора о нефтепродуктах.

“Достаточно конструктивное взаимодействие, - сказал Матюшевский, комментируя переговоры о российском кредите. - Я бы не драматизировал. Есть вопросы, мы на них отвечаем”.

Ранее Минск говорил, что объемы размещения облигаций на китайском рынке могут составить до $500 миллионов.

Матюшевский также сказал, что источником рефинансирования могут быть валютные займы на внутреннем рынке.

Беларусь оценила потери своего бюджета в следующем году примерно в $300 миллионов из-за налогового маневра в России, который увеличит стоимость поставляемой на белорусские НПЗ нефти.