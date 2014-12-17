В Кабмине надеются на следующий транш от МВФ уже в январе

Об этом сказала министр финансов Наталья Яресько в интервью The Wall Street Journal, сообщает пресс-служба Минфина.

"Правительство должно принять жесткий бюджет-2015 и провести реальные реформы в ближайшие недели, чтобы выиграть расширенный новый пакет международной финансовой помощи. Но Киев все еще надеется получить очередной транш кредитов МВФ в начале следующего месяца", - заявила министр.

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Яресько отказалась сообщить подробности о том, какую именно дополнительную помощь Украина стремится получить от Европейского Союза, США и других партнеров, но сказала, что потребности страны в финансировании находятся "в том же диапазоне" - по предварительным подсчетам чиновников МВФ, в частных разговорах отмечалось о 15 млрд долларов к началу 2016 года.

Она сказала, что правительство надеется на помощь со стороны МВФ, Всемирного банка, стран Большой Семерки и от других ведущих экономик.