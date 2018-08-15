Нацбанк немного укрепил официальную гривню

Официальный курс НБУ на 16 августа: 100 USD – 2744.9860 грн; 100 EUR – 3107.5987 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 16 августа установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

Читайте такжеВ НБУ объяснили, почему в Украине продолжает дорожать валюта

100 USD США – 2744.9860 (15 августа – 2745.8922)

100 EUR – 3107.5987 (15 августа – 3131.9646)

В среду, 15 августа, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,49/27,52 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, текущие котировки на 8 копеек ниже уровня открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,07/31,11 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,40/0,41 грн/рубль.

По данным Национального банка, справочное значение курса гривни на межбанке по состоянию на 12.00 составляет 27,4472 грн/долл.