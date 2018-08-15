Транзакции в сети биткоина сократились до минимума 2,5 лет

Напомним, курс криптовалюты биткоин на торгах 14 августа упал до нового минимума.

Количество транзакций в основной сети биткоина в квартальном выражении упало до минимальных отметок 2,5 лет.

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Об этом сообщил основатель консалтинговой компании Post Oak Labs Тим Суонсон, переадет Forklog.

У себя в Twitter Суонсон разместил диаграмму, на которой видно, что количество транзакций во втором квартале 2018 года даже не дотягивает до показателей первого квартала 2016 года.

При этом такую динамику нельзя объяснить внедрением технологии объединения транзакций, батчинга, поскольку подавляющее большинство переводов в сети биткоина осуществляются без ее применения.

Bitcoin transactions are now at a 2.5 year low... and it is not because of "batching" which many promoters like to blindly cite.



from the upcoming @DiarNewsletter special edition: pic.twitter.com/zdeJKqFfYu — Tim Swanson (@ofnumbers) 14 августа 2018 г.

Напомним, что почти 5% блоков в сети биткоина добываются с использованием технологии ASICBoost.

Как сообщал УНИАН, курс криптовалюты биткоин на торгах 14 августа упал до нового минимума. По данным CoinMarketCap, он опускался ниже $6 тысяч.