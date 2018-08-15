В Кабмине углядели рост доходов украинцев

Доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 25%, а реальный, определенный с учетом ценового фактора, – на 10%.

За І квартал 2018 года номинальные доходы украинцев составили 657,9 млрд грн, что на 23,6% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на данные Госстата.

Имеющийся доход, который может быть использован населением на приобретение товаров и услуг, увеличился на 25%, а реальный, определенный с учетом ценового фактора, – на 10%.

Доход в расчете на одного человека в I квартале 2018 года составлял 11 370,2 грн, что на 32,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, говорится в сообщении.

По данным министерства, коэффициент соотношение между самым высоким и самым низким уровнями заработной платы по видам экономической деятельности в июне 2018 года составлял 6,6 (у работников авиационного транспорта – 34 334 грн или 375,6% до среднего уровня по экономике; у работников, занятых почтовой и курьерской деятельностью – 5 180 грн, или 56,7% до среднего уровня по экономике).

На региональном уровне самая низкая заработная плата в мае 2018 года была у работников Черниговской области – 7 341 грн (80,3% до среднего уровня по экономике), а самая высокая – у работников Донецкой области – 9 774 грн (106,9%). В г. Киеве – 13 553 грн (148,3%).

Индекс реальной заработной платы в июне 2018 года до мая 2018 года составил 104,8%, а по сравнению с июнем 2017 года – 113%, добавили в министерстве.

По данным Пенсионного фонда, средний размер пенсий вместе с целевой денежной помощью по состоянию на 1 июля 2018 года составлял 2 562,4 грн, что на 3,3% превышает размер средней пенсии по состоянию на 1 января 2018 года и на 35,8% больше размера средней пенсии по состоянию на 1 июля 2017 года.

Как сообщал УНИАН, рост экономики Украины во втором квартале 2018 года в годовом выражении - до второго квартала 2017 года - ускорился до 3,6% после 3,1% в аналогичном измерении в первом квартале.