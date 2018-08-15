Ukrlandfarming Бахматюка вошел в список самых успешных инвесторов Украины

Агрохолдинг Укрлендфармінг (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка вошел в ТОП-20 самых успешных украинских корпоративных инвесторов. Крупнейший за банком черноземных земель, находящихся в управлении, агрохолдинг «Укрлендфармінг» был признан одной из самых успешных компаний, инвестирующих в экономику Украины согласно данным крупнейшего в Украине инвестиционного портала InVenture.

Инвестиционный портал InVenture, первое и самое крупное медиа издание в Украине, посвященное рынку прямых инвестиций и венчурного капитала, опубликовало рейтинг из 20 самых успешных инвесторов Украины. При оценке успешности компаний учитывались такие факторы как размер доходов и сумма уплаченных налогов и сборов за последние два года, лидирующие позиции в соответствующих отраслях, масштаб влияния на социально-экономическую ситуацию в Украине. В ТОП-20 вошли также такие компании, как АТБ, ОККО, Приват, Рошен, Новая Почта, СКМ, Кернел, Нибулон, Фоззи, Эпицентр К, Баядера Групп, Бурисма, Group DF, EastOne, Континиум, Мультиплекс, МХП, Фармак и Феррэкспо.

Как рассказал Алексей Олейников, управляющий партнер InVenture Investment Group, компания «Укрленфармінг» попала в рейтинг как один из самых успешных социально ответственных инвесторов Украины: "Укрленфармінг является самой крупной украинской аграрной компанией, которая управляет крупнейшим земельным банком в 22 областях Украины. Естественным является тот факт, что такая компания имеет огромное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране, в частности в контексте осуществления инвестиций в основной капитал, уплаты налогов, создания новых рабочих мест и реализации различных направлений социальной ответственности в регионах присутствия. Именно поэтому Укрленфармінг заслуживает почетное место в рейтинге наиболее успешных корпоративных инвесторов страны".

Группа Ukrlandfarming является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, управляющим самым большим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью 570 тыс. га. Группа представлена в 22 из 24 областей Украины и занимается производством зерновых культур и семян, производством яиц и яичной продукции, сахара, животноводством и производством говядины, трейдингом и дистрибуцией сельскохозяйственной продукции и техники, семян, удобрений и средств защиты растений. Развитие группы базируется на передовых аграрно-индустриальных технологиях, которые позволяют достигать высокой эффективности производства.

В 2015 г. агрохолдинг «Авангард», входящая в состав группы Ukrlandfarming, ввел в эксплуатацию в Херсонской и Хмельницкой областях два крупнейших птицекомплексов полного цикла производства (зона подращивания мощностью 5 млн голов, зона промышленного производства мощностью 11,4 млн голов, комбикормовые заводы, инкубаторы) в соответствии с мировыми стандартами. Технологические решения внедрялись с самыми известными производителями оборудования в отрасли птицеводства. Общая сумма инвестиций составила около $700 млн, которые компания привлекла на международных и украинском рынках капитала. Холдинг «Авангард» является лидером по производству яиц не только в Украине, но и во всей Европе. По состоянию на 31 марта 2018 года его поголовье кур-несушек насчитывает 9,3 млн. В 2017 г холдинг произвел 2,4 млрд яиц (29% от общего объема промышленного производства яиц в Украине), а также 6368 т сухих яичных продуктов . В I кв. 2018 года производство яиц выросло на 39% по сравнению с I кв. 2017 года и достигло 644 млн шт., А экспорт яиц вырос более чем в 6,6 раза и достиг 200 млн шт. Объем производства сухих яичных продуктов вырос на 68% (до 1839 т), а экспорт - на 27% (до 1413 т).

В целом в группе Ukrlandfarming Олега Бахматюкана сегодня работают около 31 тыс. человек, а объем ежегодно производимой ею продукции в эквиваленте достигает 1% ВВП Украины. Компании Олега Бахматюка традиционно являются одними из крупнейших плательщиков налогов в Украине.